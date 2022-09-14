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19 yaşındaki suç makinesi yakalandı: 123 suç kaydı, 27 yıl hapis cezası
Kırıkkale’de 123 suç kaydı ve 27 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 19 yaşındaki hükümlü, polis ekiplerince yakalandı.
Asayiş 14.09.2022, 17:39
Kırıkkale’de 123 suç kaydı ve 27 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 19 yaşındaki hükümlü, polis ekiplerince yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, firari hükümlü 19 yaşındaki Ş.D.’nin Yuva Mahallesi’ndeki bir evde saklandığını tespit etti. "Hırsızlık", "uyuşturucu", "cinsel taciz" ve "yağma" gibi çeşitli suçlardan 123 kaydı ve 27 kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ş.D., polis ekiplerince yapılan teknik ve fiziki takip neticesinde düzenlenen operasyonda yakalandı. Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
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