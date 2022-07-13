banner589

banner528

banner549

banner586

banner547

Son Dakika
Benzine büyük indirim geliyor
Benzine büyük indirim geliyor
Balıkçıların dostu caretta carettalar döndü, bu kez kat kat fazla
Balıkçıların dostu caretta carettalar döndü, bu kez kat kat fazla
Saniyede 140 litre su tüketiliyor
Saniyede 140 litre su tüketiliyor
AB, 13,8 milyar euroluk Rus varlığını dondurdu
AB, 13,8 milyar euroluk Rus varlığını dondurdu

19 yaşındaki gencin ölümüyle sonuçlanan kaza kamerada

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde orta refüje çarparak devrilen motosikletin sürücüsü 19 yaşındaki gencin hayatını kaybettiği kaza, kameraya yansıdı.

Asayiş 13.07.2022, 13:51
19 yaşındaki gencin ölümüyle sonuçlanan kaza kamerada

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde orta refüje çarparak devrilen motosikletin sürücüsü 19 yaşındaki gencin hayatını kaybettiği kaza, kameraya yansıdı.

Kaza, gece saat 03.17 sıralarında Hatip Mahallesi Ali Osman Çelebi Bulvarı üzerinde meydana geldi. Arkadaşını ziyaret için Süleymanpaşa ilçesinden yola çıkan Rıdvan Dur (19) idaresindeki 59 AAJ 245 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüje çarparak devrildikten sonra yaklaşık 10 metre sürüklendi.

Kaza sonrası ağır yaralanan motosikletli genç, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla kaldırıldığı Çorlu Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kaza anı, güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Yorumlar (0)
28°
parçalı az bulutlu