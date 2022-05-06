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İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: “2022 Nisan ayında PKK terör örgütüne yönelik kırsal alanda 14’ü büyük, 45’i orta çaplı olmak üzere toplam 9 bin 439 kırsal operasyon ve tüm terör örgütlerinin şehirlerde faaliyet yürüten hücre yapılanması ve iş birlikçi
İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: “Operasyonlarda aralarında turuncu kategoride aranan Hakkâri sözde bölge sorumlusu Reber (k) Semih Sayılğan isimli teröristin de bulunduğu toplam 94 terörist etkisiz hale getirilmiştir.”
İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: “2011 Yılından bu yana 200 bin 950 Suriyeli, vatandaş yapılmış olup bunların 47 bini Türkmendir.”
Ali Koç: "Fenerbahçe’nin yaptığı her açıklamaya saatler içinde cevap veren bu korkak zihniyet, Trabzonspor’un sezon başında yaptığı açıklamaya cevap bile veremiyor. Para cezası ve hak mahrumiyetiyle geçiyorlar."
Ali Koç: "Alanyaspor maçında Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu sahaya atladı. Fiziki olarak saldırıda bulundu. Covid-19 talimatlarıyla birlikte en az 6 ay ceza alması gerekirken, sadece 15 gün ceza aldı."
19 yaşındaki Asiye Atalay davasında sanık Ümit Karakoyuncu adliyeye sevk edildi!
İstanbul Esenler’de 19 yaşındaki Asiye Atalay’ı sokak ortasında başından vurarak öldüren Ümit Karakoyun emniyette biten işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Asayiş 06.05.2022, 13:10 06.05.2022, 13:37
İstanbul Esenler’de 19 yaşındaki Asiye Atalay’ı sokak ortasında başından vurarak öldüren Ümit Karakoyun emniyette biten işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.