19 saattir alev alev yanıyor

Dün akşam saatlerinde Bördübet Koyu Adalar mevkiinde başlayan yangın rüzgarın şiddeti ile büyüyerek geniş bir alana yayıldı. Yangın söndürme ekipleri yapılan ihbardan sadece 8 dakika sonra alevlere müdahaleye başlarken, havanın kararması ile karadan müdahale devam etti.

Sabahın ilk ışıkları ile birlikte havadan müdahale başladı. 20 helikopter, 14 uçak ve yaklaşık bin 500 personel ile söndürme çalışmaları devam ederken, zaman zaman şiddetlenen rüzgar alevlerin büyümesine neden oldu. Sık ormanlık alanda etkili olan yangın kuzey yönünde yayılma gösterirken, ekiplerin gayretli çalışmaları 19 saatten bu yana devam ediyor.