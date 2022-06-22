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Fetullahçı Terör Örgütünün “Avukatlık mahrem sorumlular” yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde 20 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonlarda, aralarında avukat, hukuk müşaviri ve icra müdü
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca DEAŞ silahlı terör örgütüne maddi kaynak sağlayan 18 şüpheli hakkında Ankara merkezli 12 ilde gözaltı kararı verildi.
19 saattir alev alev yanıyor
Muğla’nın Marmaris ilçesinde dün akşam 20.00 sıralarında başlayan yangın 19 saattir etkisini sürdürürken, ekiplerin söndürme çalışmaları havadan ve karadan devam ediyor.
Asayiş 22.06.2022, 15:25 22.06.2022, 15:48
Dün akşam saatlerinde Bördübet Koyu Adalar mevkiinde başlayan yangın rüzgarın şiddeti ile büyüyerek geniş bir alana yayıldı. Yangın söndürme ekipleri yapılan ihbardan sadece 8 dakika sonra alevlere müdahaleye başlarken, havanın kararması ile karadan müdahale devam etti.
Sabahın ilk ışıkları ile birlikte havadan müdahale başladı. 20 helikopter, 14 uçak ve yaklaşık bin 500 personel ile söndürme çalışmaları devam ederken, zaman zaman şiddetlenen rüzgar alevlerin büyümesine neden oldu. Sık ormanlık alanda etkili olan yangın kuzey yönünde yayılma gösterirken, ekiplerin gayretli çalışmaları 19 saatten bu yana devam ediyor.