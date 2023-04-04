1881 yılında yapılan cami çıkan yangın sonrası alevlere teslim oldu

Afyonkarahisar’da 1881 yılında yapılan ve yıkım tehlikesi nedeniyle 7 yıldır ibadete kapalı olan cami çıkan yangın sonrası alevlere teslim olurken, caminin sadece minaresi ayakta kalmayı başardı. Yangının çıkış nedenin belirlenmesi için başlatılan çalışma ise devam ediyor.

Olay, Sultandağı ilçesine bağlı Dereçine beldesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, beldede bulunan ve 1881 yılında yapılan Yukarıköy Cami’nden sahur saatlerinde dumanlar çıktığını gören çevre sakinleri durumu ‘112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirerek yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri hızlı bir şekilde alevlere müdahale etti. Yangın yaklaşık 2 saatlik bir müdahale sonrası söndürüldü. Olayın ardından tarihi cami adeta enkaza dönerken, caminin sadece minaresi ayakta kalabildi.

Yangının meydana geldiği camini bulunduğu Atatürk Mahallesi Muhtarı Yılmaz Aytemir, yangının sabah 03.30 civarında çıktığını kaydederek, “Camimiz 7 yıldırı ibadet kapalıydı. 1881 yılında yapılan camide yangın ilk belirlemelere göre elektrik arızasından çıkmış” dedi.

Öte yandan, itfaiye ekiplerini bölgedeki soğutma çalışmaları devam ediyor.