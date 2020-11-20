banner363

banner380

banner381

banner396

banner389

banner403

banner420

Son Dakika
Sağanak ve kar geliyor!
Sağanak ve kar geliyor!
Fenerbahçe'de vaka sayısı 2'ye yükseldi
Fenerbahçe'de vaka sayısı 2'ye yükseldi
Azerbaycan askerleri Karabağ'a Türk bayrağı dikti
Azerbaycan askerleri Karabağ'a Türk bayrağı dikti
Putin öksürünce Rusya’da gündem oldu
Putin öksürünce Rusya’da gündem oldu

181 parça tarihi eser ele geçirildi

Malatya’da bir şahsın evinde 181 parça tarihi eser ele geçirildi. Olayla ilgili şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Asayiş 20.11.2020, 10:55
1
181 parça tarihi eser ele geçirildi
banner422

Malatya’da bir şahsın evinde 181 parça tarihi eser ele geçirildi. Olayla ilgili şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Malatya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar sonucunda tarihi eser kaçakçılığı yapıldığı öğrenildi. Battalgazi ilçesi Hasırcılar Mahallesi’nde tarihi eser kaçakçılığı yaptığı tespit edilen şahsa yönelik operasyonda 3 adet altın sikke, 12 adet Bronz Çağ Dönemi’ne ait üzerinde mühür bulunan yüzük, 5 adet Bronz Çağ Dönemi’ne ait erkek yüzüğü, 36 adet Roma Dönemi’ne ait sikke, 36 adet Bizans Dönemi’ne ait sikke, 83 adet Ermenilere ait sikke, 4 adet Helenistik Dönem’e ait sikke ve 2 adet Gümüş Atina sikkesi olmak üzere toplamda 181 parça tarihi eser ele geçirildi. Şüpheli şahıs gözaltına alınarak adli işlemlere başlandı.
Yorumlar (0)
banner417
banner388
13°
parçalı bulutlu