180 bin TL değerinde kaçak elektronik eşya ele geçirildi

Kocaeli’nin Darıca ilçesinde jandarma ekiplerinin bir iş yerinde yaptığı aramada, ülkeye kaçak yollarla getirilen yaklaşık 180 bin TL değerinde 113 elektronik eşya ve 23 bin 446 dolu makaron ele geçirildi.

Kocaeli İl Jandarma Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, dün Darıca ilçesinde 2 şahsa ait iş yerinde arama yaptı. Yapılan arama çerçevesinde iş yerinde piyasa değeri yaklaşık 180 bin TL olan ve yurda kaçak yollarla sokulan 113 elektronik eşya ele geçirildi. Aynı iş yerinde 23 bin 446 dolu makaron da bulundu. Olayla ilgili 2 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.