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18 yıllık cinayetin katil zanlıları hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi

Kocaeli’de 2004 yılında Murat Özdemir’i boğazını keserek ve defalarca bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan iki sanık hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi. İddianamede, sanıkların ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmaları istendi.

Asayiş 16.02.2022, 14:00
18 yıllık cinayetin katil zanlıları hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi

Kocaeli’de 2004 yılında Murat Özdemir’i boğazını keserek ve defalarca bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan iki sanık hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi. İddianamede, sanıkların ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmaları istendi.

Olay, 10 Haziran 2004 yılında Kartepe ilçesi D-100 Karayolu alt geçitte meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir tavuk firmasında plasiyer olarak çalışan Murat Özdemir (25), 10 Haziran’da gün boyu tahsilat yaptıktan sonra firmaya ait kamyonete binerek iş yerine gitmek üzere yola çıktı. Bir süre ilerleyen Özdemir, kimliği belirlenemeyen şüpheliler tarafından defalarca bıçaklanıp, boğazı kesilerek öldürüldü. Zanlılar, kamyonetteki içi para, çek ve senet dolu çantayı da alarak kayıplara karıştı. Faili meçhul dosyaya düşen olay, Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü’ne devredildi. Geniş çaplı çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri, tavuk firmasındaki çalışanların ifadelerine başvurdu. Soruşturmayı daha da derinleştiren ekipler, tavuk firmasının muhasebecisi Mustafa Ş. (43) ve Hakan F.’nin olaya karıştığını tespit etti. Yakalanan iki şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay tarihinde iki sanık arasında 18 kez telefon görüşmesi olmuş

Sanıklar hakkında hazırlanan iddianame, Kocaeli 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde kabul edildi. İddianamede; olay yerinde 25 parmak izinin tespit edildiği, bu parmak izlerinden birinin Hakan F. ile eşleştiği belirtildi. Mustafa Ş. ve Hakan F.’ye ait cep telefonlarının cinayet saatinde olay bölgesinde sinyal verdiği, ikili arasında 18 kez telefon görüşmesi olduğu da iddianamede yer aldı. Mustafa Ş., öldürülen Murat Özdemir’in çalıştığı tavuk firmasında daha önce muhasebeci olarak çalıştığı, olay tarihinden yaklaşık 4 ay önce işten ayrıldığı da tespit edildi.

İddianamede ifadesi yer alan Mustafa Ş., "Murat Özdemir’i daha önce aynı iş yerinde çalıştığımız için tanıyorum. Olay günü Murat ile karşılaştık. Beraber sohbet ettik ve bu arada Hakan bana Murat’tan onu gideceği yere kadar bırakması için söylememi istedi. Murat’a sorduğumda kabul etti ve Hakan arabaya binerek gitti. Ben ise eve doğru döndüm" dedi.

"Mustafa’nın elindeki çantada çek ve senet vardı"

Hakan F. ise Mustafa Ş.’nin ifadesinin aksine beraber araca bindiklerini, Mustafa Ş.’nin Murat Özdemir’e borç olarak verdiği 38 bin TL’sini geri istediğini ve kendisinin bir süre sonra arabadan indiğini ancak Mustafa’nın yola devam ettiğini dile getirdi. Olay günü akşam saatlerinde eve giderken Mustafa Ş.’nin elinde bir erkek çantası gördüğünü söyleyen Hakan F., "Mustafa bana çantanın içinde çek ve senet olduğunu, bunları da bozdurmak istediğini söyledi" diye konuştu.

"Hakan F., birinin boğazını keserek öldürdüğünü söyledi"

İddianamede tanıkların ifadeleri de yer aldı. Tanık A.O. ifadesinde Hakan F.’nin babasının arkadaşı olduğunu söyleyerek, "Hakan F. babamın arkadaşıdır. Sürekli bize gelip babamla alkol alırdı. Babam yokken de Hakan F. evimize gelirdi. Hakan’ın silahı vardır. 2004 yılı içerisinde bir gün Hakan gece evimize geldi ve üzerindeki pantolonunu çıkarıp yıkamamızı istedi. Birini öldürdüğünü, bu şahsın boğazını kestiğini söyledi. Yine hatırlamadığım bir tarihte Hakan F. eve yüklü miktarda para ile geldi. Ondan herkes korkardı" dedi.

A.O’nun annesi ise "2003 yılının başlarında bir gün dışarıdan eve geldiğimde eşim ile Hakan F’nin alkol aldıklarını gördüm. Bu tarihten sonra Hakan F. sık sık evimize gelmeye başladı. Eşimin kanser olmasından dolayı Hakan F. bu süreçte evimizin ihtiyaçlarını giderdi. Bu şekilde olduğundan Hakan F. ev ile ilgili kararları kendisi veriyordu, eşim karışmıyordu. 2003 yılının mayıs ya da haziran ayında Hakan F. pantolonunun güzel yıkanmaması bahanesiyle evde kavga çıkarttı. Belindeki silahı kızımın ağzına dayadı" diye konuştu.

Şüphelilerin

İddianamede; şüphelilerin Murat Özdemir’i 7 bıçak darbesiyle öldürdükleri ve el çantasındaki 24 bin 556 liralık çek ve parayı gasp ettikleri belirtildi. Şüpheliler hakkında, ’tasarlayarak, canavarca hisle ve eziyet çektirerek kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve ’gece vakti, birden fazla kişi ile silahla yağma’ suçundan 10 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istendi.

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