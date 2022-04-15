18 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

Van’da 18 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kişi yakalandı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kamu düzeninin sağlanması için suç ve suçlularla mücadele çerçevesinde aranan şahıs/şahısların yakalanmasında ve süratle adalete teslim edilmelerine yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerimizce yapılan ortak çalışmada; İpekyolu ilçesinde ‘Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama’ suçundan hakkında 18 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şahıs yakalanmıştır. Şahıs, müdürlüğümüzdeki işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir” denildi.