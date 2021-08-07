18 yaşındaki Sude’nin şüpheli ölümü ile ilgili erkek arkadaşı tutuklandı

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde yaşayan 18 yaşındaki Sude Akarsu, bir süredir birlikte yaşadığı erkek arkadaşının evinde silahla vurulmuş halde bulundu. Olayın ardından gözaltına alınan Sude’nin erkek arkadaşı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, önceki gün Kocaeli’nin İzmit ilçesi Topçular Mahallesi Hilal Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 18 yaşındaki Sude Akarsu, bir süredir beraber yaşadığı erkek arkadaşı O.Ö’nün evinde silahla başından vurulmuş halde bulundu. Silah seslerini duyan vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Sude Öztürk, Kocaeli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Başından vurulduğu belirlenen Sude Akarsu, daha sonra İzmit Seka Devlet Hastanesine sevk edildi. Genç kız, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Sude’nin cenazesi, otopsi incelemesi için Kocaeli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Yapılan otopsi incelemelerinin ardından Sude’nin cenazesi ailesine teslim edildi. Sude Öztürk’ün cenazesi dün kılınan cenaze namazının ardından Kocaeli Kent Mezarlığında toprağa verildi.

Olayla ilgili Sude’nin öldüğü sırada evde bulunan erkek arkadaşı O.Ö. polis merkezine götürülerek ifadesi alındı. Sude’nin ölümünün şüpheli bulunması üzerine, O.Ö. tutuklanarak cezaevine gönderildi.