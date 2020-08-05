18 yaşındaki motosikletli kurye itfaiye aracının altında ezildi
İSTANBUL FATİH’TE PARK HALİNDEKİ OTOMOBİLE ÇARPTIKTAN SONRA DEVRİLEN MOTOSİKLETLİ KURYE İTFAİYE ARACININ ALTINDA EZİLDİ. KAZADAN SANİYELER ÖNCESİ GÜVENLİK KAMERALARINA YANSIRKEN, HAYATINI KAYBEDEN 18 YAŞINDAKİ KURYENİN YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ.
İstanbul Fatih’te park halindeki otomobile çarptıktan sonra devrilen motosikletli kurye itfaiye aracının altında ezildi. Kazadan saniyeler öncesi güvenlik kameralarına yansırken, hayatını kaybeden 18 yaşındaki kuryenin yakınları sinir krizi geçirdi.
Kaza, Haseki Sultan Mahallesi Kızılelma Caddesi’nde saat 14.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Kocamustapaşa İtfaiye İstasyonu’na bağlı aracı sollamak isteyen 34 FM 8753 plakalı motosikletin sürücüsü Enes Kösen (18), park halindeki 34 AH 5446 plakalı araca arkadan vurdu. Kösen, çarpmanın etkisiyle itfaiye aracının altına düşerek ezildi.
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Enes Kösen’in hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri cadde üzerinde güvenlik önlemi alarak kazayla ilgili inceleme yaptı. Kazada hayatını kaybeden gencin ehliyeti olmadığı iddia edildi.
18 yaşındaki gencin ölüm haberini alan yakınları hemen olay yerine koştu. Gencin cansız bedenini gören yakınları sinir krizi geçirdi. Polis ekipleri Kösen’in yakınlarını sakinleştirmekte güçlük çekti.
Olay yerindeki incelemelerin çalışmaların ardından Kösen’in cenazesi hastane morguna kaldırıldı.
Kaza anını anlatan cadde esnafı Suat Soyak, “İtfaiye arabasının sağından daldı. Önüne geçmek isterken araca vurup devrildi. Devrilince itfaiye aracının tekerleği üstünden geçti. Patırtıyı duyduk. Bir fren sesi de duymadık. Bir şey yapamadık. Donduk, kaldık. Arkadaşlar ambulansı aradı” diye konuştu.
|İmsak
|04:15
|Güneş
|05:57
|Öğle
|13:15
|İkindi
|17:08
|Akşam
|20:23
|Yatsı
|21:58
|Takımlar
|O
|P
|1. Başakşehir
|34
|69
|2. Trabzonspor
|34
|65
|3. Beşiktaş
|34
|62
|4. Sivasspor
|34
|60
|5. Alanyaspor
|34
|57
|6. Galatasaray
|34
|56
|7. Fenerbahçe
|34
|53
|8. Gaziantep FK
|34
|46
|9. Antalyaspor
|34
|45
|10. Kasımpaşa
|34
|43
|11. Göztepe
|34
|42
|12. Gençlerbirliği
|34
|36
|13. Konyaspor
|34
|36
|14. Denizlispor
|34
|35
|15. Çaykur Rizespor
|34
|35
|16. Malatyaspor
|34
|32
|17. Kayserispor
|34
|32
|18. Ankaragücü
|34
|32
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|34
|66
|2. Erzurum BB
|34
|62
|3. Adana Demirspor
|34
|61
|4. Akhisar Bld.Spor
|34
|57
|5. Fatih Karagümrük
|34
|56
|6. Bursaspor
|34
|56
|7. Altay
|34
|54
|8. Keçiörengücü
|34
|50
|9. Menemen Belediyespor
|34
|44
|10. Giresunspor
|34
|44
|11. Ümraniye
|34
|44
|12. İstanbulspor
|34
|40
|13. Balıkesirspor
|34
|38
|14. Altınordu
|34
|37
|15. Boluspor
|34
|33
|16. Osmanlıspor
|34
|30
|17. Adanaspor
|34
|21
|18. Eskişehirspor
|34
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|38
|99
|2. Man City
|38
|81
|3. M. United
|38
|66
|4. Chelsea
|38
|66
|5. Leicester City
|38
|62
|6. Tottenham
|38
|59
|7. Wolverhampton
|38
|59
|8. Arsenal
|38
|56
|9. Sheffield United
|38
|54
|10. Burnley
|38
|54
|11. Southampton
|38
|52
|12. Everton
|38
|49
|13. Newcastle
|38
|44
|14. Crystal Palace
|38
|43
|15. Brighton
|38
|41
|16. West Ham
|38
|39
|17. Aston Villa
|38
|35
|18. Bournemouth
|38
|34
|19. Watford
|38
|34
|20. Norwich City
|38
|21
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|38
|87
|2. Barcelona
|38
|82
|3. Atletico Madrid
|38
|70
|4. Sevilla
|38
|70
|5. Villarreal
|38
|60
|6. Real Sociedad
|38
|56
|7. Granada
|38
|56
|8. Getafe
|38
|54
|9. Valencia
|38
|53
|10. Osasuna
|38
|52
|11. Athletic Bilbao
|38
|51
|12. Levante
|38
|49
|13. Real Valladolid
|38
|42
|14. Eibar
|38
|42
|15. Real Betis
|38
|41
|16. Deportivo Alaves
|38
|39
|17. Celta de Vigo
|38
|37
|18. Leganés
|38
|36
|19. Mallorca
|38
|33
|20. Espanyol
|38
|25