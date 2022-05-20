18 yaşındaki gencin hayatını kaybettiği kaza anı kamerada

Antalya’da motosikletin refüje çarpması sonucu 18 yaşındaki sürücüsünün hayatını kaybettiği kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza, Alanya ilçesi Türkler Mahallesi D-400 karayolu üzerinde sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Alanya’dan Manavgat istikametine seyir halinde olan Diyar Çiçek’in (18) idaresindeki motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarptı. Çarpmanın etkisi ile sürüklenen genç, olay yerinde hayatını kaybetti. Çiçek’in acı haberini alan ailesi olay yerine gelerek ağıtlar yaktı. Kaza anına ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde motosikletin refüje çarpması ve sürücünün sürüklenme anları yer alıyor.