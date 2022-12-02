18 yaşındaki genç hortum, baston ve sopayla dövülerek öldürüldü: 6 tutuklama

Edinilen bilgiye göre, 14 Kasım’da merkez Seyhan ilçesi Küçükdikili-Koza mahallesinde gece evlerinden çıkan Şahin (47) ile kardeşi Musa K. (29), sokakta kimliği belirsiz bir kişinin av tüfekli saldırısına uğradı. Silahtan çıkan saçmalarla kolundan yaralanan Şahin Koç ile sırtından yaralanan Musa K., hastanedeki tedavilerinin ardından taburcu edildi. Kardeşler, kendilerini yaraladığını düşündüğü Efe Beytekin’in (18) arkadaşı Ahmet S. C. (19) ile Bülent Angın Bulvarında olduğunu öğrendi. Bunun üzerine Şahin K., yeğenleri M.K. (17) ve Mert P. (18) ile birlikte 27 Kasım’da saat 01.00 sıralarında Beytekin’in yanına gitti. Şahin K., kendisini görünce kaçmaya başlayan Beytekin’i yakalayıp, silahla tehdit ederek otomobile bindirip, evlerinin deposuna götürdü.

Şüphelilerden Şahin, kardeşleri Mehmet (52) ve Musa K. ile yeğenleri M.K. ve Mert P. iddiaya göre, sandalyeye oturttukları Beytekin’i sopa, su hortumu, baston, tekme ve yumruklarla darp etti. M.K., aldığı darbelerden kendisini korumaya çalışan Beytekin’i, bacaklarından bıçakladı. Zanlılar bu anlarda ise gülerek genci dövmeye devam etti. Yaklaşık 4 saat süren işkencenin ardından fenalaşan Beytekin, kanlar içinde yere yığıldı. Şüpheliler, sabaha karşı 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayıp, silahlı yaralama olayına karışan bir şüpheliyi polise teslim edecekleri ihbarında bulundu. Beytekin’in kendine gelmemesi üzerine şüpheliler bu kez ambulans talebinde bulundu. Adrese gelen sağlık görevlileri, ağır yaralı Beytekin’i özel bir hastaneye götürdü. Hayati tehlike kaydıyla ameliyata alınan Beytekin’in kırılan kaburgalarının akciğerine battığı ve beyin kanaması geçirdiği saptandı. Sırtında ve bacaklarında da kırık meydana gelen Beytekin, yapılan tüm müdahalelere rağmen yaklaşık 1 saat sonra hayatını kaybetti.

Olayla ilgili çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Beytekin’i kaçırıp, darp ettiği belirlenen 6 şüpheli ile saklanmalarına yardımcı olan Yunus G. (35), Mahmut G. (38) ve Hacı Ç. (32), işkence sırasında evde bulunan Elif K. (20) ve Esma K.’yi (33) adreslerine düzenlenen operasyonla yakaladı. Gözaltına alınan şüphelilerden M.K. ile Mert P., Beytekin’i dövdüklerini itiraf etti. Diğer şüpheliler ise olayla bir ilgilerinin bulunmadığını öne sürdü.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Şahin, Mehmet, Musa K. ile yeğenleri M.K., Mert P. ve arkadaşı Ahmet S. C. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Diğer şüpheliler ise ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.