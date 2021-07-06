banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Çiftlik Bank davasında flaş gelişme! Gizlilik kararı verildi...
Çiftlik Bank davasında flaş gelişme! Gizlilik kararı verildi...
Piyasalarda son durum ne!
Piyasalarda son durum ne!
Yağış trafiği kilitledi, yüzde 69'a çıktı
Yağış trafiği kilitledi, yüzde 69'a çıktı
Soylu'dan Cumhuriyet'e 1 Milyon Liralık tazminat davası!
Soylu'dan Cumhuriyet'e 1 Milyon Liralık tazminat davası!

18 yaşındaki genç futbolcu denizde boğularak can verdi

Edirne Erikli’de arkadaşları ile tatil yaparken serinlemek için denize giren 18 yaşındaki futbolcu Kerem Enginar, azgın suların kurbanı oldu.

Asayiş 06.07.2021, 10:37
18 yaşındaki genç futbolcu denizde boğularak can verdi

Edirne Erikli’de arkadaşları ile tatil yaparken serinlemek için denize giren 18 yaşındaki futbolcu Kerem Enginar, azgın suların kurbanı oldu.

Edinilen bilgiye göre, suya girdikten bir müddet sonra gözden kaybolan 18 yaşındaki Kerem Enginar, civardakilerin yardımı ile sudan çıkarıldı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Kerem, hayatını kaybetti. Kerem Enginar’ın Tekirdağ’daki Kapaklıspor altyapısında forma giydiği öğrenildi. Kapaklı Spor Kulübü tarafından yapılan açıklamada, Enginar ailesine ve sevenlerine baş sağlığı dilendi.
Yorumlar (0)
22°
orta şiddetli yağmur