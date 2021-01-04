18 hayvanı çalınan besicinin yüzünü jandarma güldürdü
Malatya’da 18 küçükbaş hayvan çalanlardan 3 şüpheli, jandarmanın kurduğu özel ekip sayesinde yakalandı.
Malatya’da 18 küçükbaş hayvan çalanlardan 3 şüpheli, jandarmanın kurduğu özel ekip sayesinde yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Malatya merkez ilçe Yeşilyurt Suluköy Mahallesi’nde M.Y.’ye ait ahırdan 18 küçükbaş hayvan çalındı. İl Jandarma Komutanlığı görevlileri tarafından gerçekleştirilen teknik, fiziki ve istihbari çalışmalar neticesinde şüpheli N.E., B.K., H.E., S.G. ve G.G.’nin kiraladıkları kapalı kasa transit araçla küçükbaş hayvanları çaldıkları belirlendi. Aracın GPRS kayıtlarını inceleyen jandarma ekipleri, şüphelilerin çaldıkları 18 küçükbaş hayvanı satmak için Malatya merkeze getirdiklerini tespit etti. Yapılan operasyonla besici hayvanlarına yeniden kavuşurken, yakalanan N.E., B.K. ve H.E. mahkemece tutuklandı. Diğer 2 şüpheli hakkında ise yakalama kararı çıkarıldı.Hayvanlarına kavuşan besici, jandarma görevlilerine teşekkür etti.
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