18 günlük eşini tabanca ile başından vuran polis hakkında istenen ceza belli oldu

Ankara’da 18 günlük eşi Sevginur Aktaş’ı tabanca ile başından vuran polis memuru Müslüm Aktaş hakkında istenen ceza belli oldu.

Ankara’nın Keçiören ilçesinde 18 günlük eşini tabanca ile başından vuran polis memuru Müslüm Aktaş’ın yargılanmasına Ankara 35. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edildi. Sanık Aktaş duruşmaya tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Olay günü eşinin intihar ettiğini öne sürüp tutuklanan sanık Aktaş, polise verdiği ifadesinde ise intiharın yaşanmadığını ve kendisinin vurduğunu söylemişti. Hastanede gördüğü tedavi sonrası taburcu olan Sevginur Aktaş’ın beyninin hasar görmesinden dolayı yürümekte ve görmekte sorun yaşadığı belirtildi.

Savcı toplamda 34 yıla kadar hapis cezası istedi

Esas hakkındaki mütalaayı açıklayan savcı, sanık Müslüm Akbaş hakkında ‘eşe kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan 20 yıla kadar, ‘cinsel saldırı’ suçundan 12 yıl ve ‘kasten yaralama’ suçundan ise 2 yıl olmak üzere toplamda 34 yıla kadar hapis cezası talep etti. Savcının mütalaayı açıklamasının ardından söz alan mağdur avukatı, adli emanetten gönderilmesi gereken delillerin dava dosyasına eklenmediğini beyan etti. Bu durum üzerine mahkeme, daha önce talep edilmesine rağmen dava dosyasına delillerin gelmemesi sebebiyle adli emanet sorumluları hakkında görevi kötüye kullanmadan suç duyurusunda bulundu.