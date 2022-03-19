18 aracın karıştığı kazanın ardından

Bolu Dağı Tünelinde meydana gelen kazanın ardından Düzce Valisi Cevdet Atay bölgeye gelerek incelemelerde bulundu. Atay, kazazedelerin bölgeden gidecekleri yere kadar götürmek için çalışma yaptıklarını açıkladı. Kızılay ekipleri de vatandaşlara Su, yemek ve battaniye dağıtımı gerçekleştirdi.

TEM Otoyolu Bolu Dağı Tünel girişinde meydana gelen trafik kazasında 18 araç birbirine girerken 32 kişi de yaralandı. Kazanın ardından bölgeye çok sayıda ekip sevk edilirken, Düzce Valisi Cevdet Atay da bölgeye gelerek kaza hakkında yetkililerden bilgi aldı. Yolun açılması için yoğun çaba sarf edildiğini kazazedelere aktaran Vali Atay, Kızılay ile birlikte su, yemek ve battaniye dağıtımı da gerçekleştirdi. Kaza bölgesindeki vatandaşların gitmek istedikleri yerlere götürülmesi için çalışma yaptıklarını belirten Vali Atay, “Burası bolu tarafı. Vatandaşların yolculuklarına yardımcı olacağız. Çalışmalar devam ediyor. Bizde Düzce olarak yardımcı oluyoruz. Tüm ekiplerimiz ile buradayız. Yolun açılması için yardımcı oluyoruz. Yolcuların buradan götürülmesini sağlayacağız. Arkadaşlar araba ayarlıyorlar. Bolu ekipleri çalışmalarına devam ediyor. Yol açılmasının ardından bizim güzergahtan yola devam edecekler. Düzce’de hastaneye 3 yaralımız kaldırıldı. Allah’a şükür durumları iyi hayati tehlikeleri yok” ifadelerini kullandı.

Öte yandan, bölgede kaza yapan araçların kaldırılma çalışmaları devam ederken, kazazedeler otobüsler ile Bolu ve Düzce’de ki tesislere gönderilecek.