172 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi

Eskişehir’de polis ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyon sonucu 2 kişi yakalanırken, 172 adet gümrük kaçağı cep telefonu ve 1 adet tabanca ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devletin vergi kaybının önlenmesi ve haksız kazancın engellenmesi amacıyla operasyon düzenlendi. Yasa dışı yollardan piyasaya kaçak telefonları sürmeye çalışan şahıslara yönelik gerçekleştirilen operasyonda kent merkezinde 1 iş yerine ve Çifteler ilçesinde 1 iş yerine baskın yapıldı. Yapılan operasyon neticesinde 172 adet gümrük kaçağı cep telefonu, 1 adet tabanca ve 12 adet mermi ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.