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170 düzensiz göçmen ülkelerine gönderildi

Kocaeli Valiliği, 170 düzensiz göçmenin sınır dışı edilerek ülkelerine gönderildiğini açıkladı.

Asayiş 16.08.2022, 10:44
170 düzensiz göçmen ülkelerine gönderildi

Kocaeli Valiliği, 170 düzensiz göçmenin sınır dışı edilerek ülkelerine gönderildiğini açıkladı.

Kocaeli Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada, "Bölge illerimiz ve Kocaeli’de güvenlik güçlerimiz tarafından yakalanarak Kocaeli İl Göç İdaresi Müdürlüğü Gündoğdu Geri Gönderme Merkezine teslim edilen ve Geri Gönderme Merkezinde idari gözetim altında bulunan 170 düzensiz göçmen 15.08.2022 tarihinde İl Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezi Müdürlüğünce sınır dışı edilerek ülkelerine gönderilmiştir" denildi.

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