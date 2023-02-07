17 yıl hapis cezası bulunan şüpheli yakalanarak tutuklandı

Zonguldak’ta hakkında 17 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası ve arama kararı bulunan şüpheli yakalanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre çocuğun nitelikli cinsel istismarı suçundan dolayı hakkında 17 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası ve aranma kararı bulunan D.K. (35) isimli şüpheli, Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekibince yapılan fiziki takip ve araştırma sonucu il merkezinde yakalandı. Zonguldak Adliyesi’ne sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.