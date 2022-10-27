17 yıl 2 ay hapis cezasıyla aranan hükümlü İskenderun’da yakalandı

Hatay’ın İskenderun ilçesinde yapılan operasyonda 17 yıl 2 ay hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı.

Edinilen bilgiye göre; hakkında birden fazla kişiyle birlikte silahlı yağma suçunu işlediği için 17 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan O.B. isimli şahıs Barıştepe Mahallesinde İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı operasyonda yakalandı.

Şüpheli şahıs O.B. emniyetteki işlemlerinin ardından önce adliyeye daha sonrada cezaevine götürüldü.