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17 yaşındaki Moldova uyruklu genç kız Karadeniz’de boğuldu

Sakarya’nın Karasu ilçesine ablasının yanına tatil için gelen ve girdiği denizde boğulma tehlikesi geçiren Moldova uyruklu 17 yaşındaki Adriana Lana isimli genç kız hastanede yaşam mücadelesini kaybetti.

Asayiş 28.06.2021, 01:10
17 yaşındaki Moldova uyruklu genç kız Karadeniz’de boğuldu

Sakarya’nın Karasu ilçesine ablasının yanına tatil için gelen ve girdiği denizde boğulma tehlikesi geçiren Moldova uyruklu 17 yaşındaki Adriana Lana isimli genç kız hastanede yaşam mücadelesini kaybetti.

Olay, Karasu ilçesi Denizköy Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Karasu’da yaşayan ablasının yanına tatil için gelen Moldova uyruklu 17 yaşındaki Adriana Lana, ailesi ile birlikte denize gitti. Suya giren genç kız biranda gözden kayboldu. Ailenin haber vermesi üzerine bölgeye cankurtaran ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 25 dakika suyun altında kaldığı öğrenilen genç kız, kaldırıldığı Karasu Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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