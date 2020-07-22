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17 yaşındaki işçinin feci ölümü
KEMAL BUDAK
Asayiş 22.07.2020, 12:07
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Gaziantep’te 17 yaşındaki işçi fabrika bacası değişimi esnasında düşerek hayatını kaybetti.
Edinilen bilgilere göre, 5. Organize Sanayi Bölgesinde bulunan bir fabrikanın baca değişimi esnasında 17 yaşındaki Kemal Budak, dengesini kaybederek yaklaşık 10 metre yükseklikten yere düştü. Bilinci kapalı şekilde 112 sağlık ekibi tarafından hastaneye kaldırılan Budak, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Budak’ın cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Gaziantep Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.
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