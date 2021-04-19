17 yaşındaki hırsız tutuklanınca intihara kalkıştı
Otomobilden hırsızlık yaptığı iddiasıyla tutuklanan 17 yaşındaki zanlı, cezaevine götürüldüğü sırada adliyede intihar girişiminde bulundu. Zanlı, polis ve adliye personeli tarafından kurtarıldı.
Adana’nın Seyhan ilçesi Kurtuluş Mahallesi Şinasi Efendi Sokak’ta oturan İ.A., 20 Mart günü, park halindeki otomobilinin camının kırık olduğunu gördü.
Aracını kontrol eden İ.A., mont, kulaklık ve 20 dolarının çalındığını anlayıp, polise haber verdi.
SAKLANDIĞI ADRESTE YAKALANDI
Polis ekiplerinin yaptığı çalışmayla şüphelinin U.Y. (17) olduğu tespit edildi.
Ekipler, şüpheliyi 23 Mart’ta saklandığı adreste yakaladı. İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü’ndeki işlemlerinin ardından bir gün sonra Adana Adliyesi’ne sevk edilen U.Y., tutuklandı.
İNTİHARA KALKIŞTI
U.Y., cezaevine götürüldüğü sırada adliye binasında intihar girişiminde bulundu.
Merdivenin beton korkuluklardan tırmanıp, merdiven boşluğuna atlamak isteyen U.Y., polis ve adliyedeki görevliler tarafından kurtarıldı.
Sağlık durumu iyi olan U.Y., cezaevine gönderildi.