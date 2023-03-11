17 yaşındaki gencin öldüğü kazayla ilgili 16 yaşındaki ehliyetsiz sürücü tutuklandı

Afyonkarahisar’da 4 kişinin yaralandığı kazada ölen genç, çok sevdiği Fenerbahçe’nin bayrağıyla son yolcuğuna uğurlandı. Aracı kullanan ve ehliyetsiz olduğu belirlenen 16 yaşındaki sürücü ise tutuklandı.

Kaza, kent merkezi İsmet İnönü Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, A.K, (16) idaresindeki 03 UH 205 plakalı otomobil, İsmet İnönü Bulvarı’nda park halindeki 03 AJ 058 ile 03 PC 165 plakalı iki araca çarptı. Çarpmanın etkisi ile savrulan otomobil yol ortasında durabildi. Kazanın ardından çevredekilerin haber vermesi ile bölgeye çok sayıda polis, 112 Acil servis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen kurtarma ekipleri 03 UH 205 plakalı araçta sıkışan sürücü ile M.K, (17) M.C. (17) İ.F.K. (17) ile Şükrü Can Ceylan’ı (17) yaralı olarak çıkardı. Yaralılar ardından ambulanslar ile hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan Ceylan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Ölmeseydi 3 gün sonra yeni yaşını kutlayacaktı

Olayın ardından yaşamını yitiren Ceylan için Paşa Camiinde cenaze töreni düzenlendi. Gözyaşlarının sel olduğu cenazede kılınan namazın ardından Ceylan, Boyalı Köyü Mezarlığında toprağa verildi. Ceylan’ın kaza anında birlikte olduğu arkadaşları ile akşam saatlerinde buluştuğu ve kent merkezinde araçla gezdikleri öğrenilirken, Kocatepe Anadolu Lisesi 11’nci sınıf öğrencisi olan Ceylan’ın 13 Mart Pazartesi günü 17’nci yaş gününü kutlayacağı belirtildi.

Ehliyetsiz sürücü ‘pişmanım’ dedi

Olayda otomobili kullanan ve hafif şekilde yaralanan 16 yaşındaki sürücü A.K. tedavisinin ardından polis tarafından gözaltına alındı. Ehliyetsiz olduğu tespit edilen A.K., İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusunun ardından mahkemeye sevk edilen A.K., tutuklanarak cezaevine gönderildi. A.K.’nin ifadesinde pişman olduğunu söylerken, kaza yaptıkları aracın ise babasına ait olduğunu söylediği ifade edildi.