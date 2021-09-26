banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
İcrayla çocuk görme uygulaması sona eriyor
İcrayla çocuk görme uygulaması sona eriyor
Eski bürokrat Zeki Sayın vefat etti
Eski bürokrat Zeki Sayın vefat etti
Göbeklitepe gibi 12 büyük keşif daha geliyor!
Göbeklitepe gibi 12 büyük keşif daha geliyor!
Almanya’da seçimlerde Türkler kime oy verecek?
Almanya’da seçimlerde Türkler kime oy verecek?

17 yaşındaki genci önce silahla vurdular, sonra levyeyle darp ettiler

Gaziantep’te husumetli olduğu kişilerle karşılaştığı parkta kavga eden 17 yaşındaki genç, önce tabancayla vuruldu, sonra da levye ile darp edildi. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan genç, 2 gündür süren yaşam savaşını kaybetti.

Asayiş 26.09.2021, 13:09
17 yaşındaki genci önce silahla vurdular, sonra levyeyle darp ettiler

Gaziantep’te husumetli olduğu kişilerle karşılaştığı parkta kavga eden 17 yaşındaki genç, önce tabancayla vuruldu, sonra da levye ile darp edildi. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan genç, 2 gündür süren yaşam savaşını kaybetti.

Olay, geçtiğimiz cuma günü Şehitkamil ilçesi Göllü Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Ali Karataş (17) aralarında geçmişe dayalı husumet bulunan kişilerle mahalle içindeki parkta karşılaştı. Çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga esnasında silahla kasığından vurularak yaralanan Ali Karataş yere yığıldı. İddiaya göre kanlar içinde yere yığılan Karataş’a levyeyle saldıran gençler, daha sonra olay yerinden kaçtı. Olayı görenlerin ihbarı üzerine yaralı genç, 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından kentte bulunan özel bir hastaneye kaldırıldı. Kasığından kurşunla yaralandıktan sonra kafasına da levye ile de vurulan genç, 2 gündür verdiği yaşam mücadelesini sabah saatlerinde kaybetti. Otopsi için Gaziantep Adli Tıp Kurumuna getirilen Karataş’ın cenazesi, yapılan işlemlerin ardından ailesi tarafından alınarak defnedilmek üzere Araban ilçesine götürüldü.

Polisin olaya karışanların yakalanması için başlattığı çalışma sürüyor.

banner518
Yorumlar (0)
banner515
22°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Altay 7 15
2. Beşiktaş 7 14
3. Trabzonspor 6 14
4. Hatayspor 6 13
5. Fenerbahçe 6 13
6. Konyaspor 6 12
7. Alanyaspor 6 12
8. Karagümrük 7 11
9. Kayserispor 6 10
10. Sivasspor 7 9
11. Adana Demirspor 7 9
12. Galatasaray 6 8
13. Antalyaspor 7 8
14. Gaziantep FK 7 8
15. Malatyaspor 7 6
16. Göztepe 6 5
17. Kasımpaşa 6 5
18. Başakşehir 6 3
19. Giresunspor 6 1
20. Rizespor 6 1
Takımlar O P
1. Ümraniye 7 19
2. Erzurumspor 7 15
3. Ankaragücü 6 12
4. Eyüpspor 6 12
5. Tuzlaspor 6 11
6. Kocaelispor 6 10
7. Bandırmaspor 6 9
8. Manisa FK 7 9
9. Gençlerbirliği 7 8
10. Boluspor 6 7
11. Samsunspor 5 7
12. Altınordu 6 7
13. Menemenspor 6 7
14. Adanaspor 7 6
15. Balıkesirspor 5 6
16. Denizlispor 6 6
17. Bursaspor 6 5
18. İstanbulspor 5 4
19. Ankara Keçiörengücü 6 4
Takımlar O P
1. Liverpool 6 14
2. Man City 6 13
3. Chelsea 6 13
4. M. United 6 13
5. Everton 6 13
6. Brighton 5 12
7. West Ham 6 11
8. Aston Villa 6 10
9. Brentford 6 9
10. Tottenham 5 9
11. Watford 6 7
12. Leicester City 6 7
13. Arsenal 5 6
14. Crystal Palace 5 5
15. Southampton 5 4
16. Wolverhampton 5 3
17. Newcastle 6 3
18. Leeds United 6 3
19. Burnley 6 2
20. Norwich City 6 0
Takımlar O P
1. Real Madrid 7 17
2. Sevilla 6 14
3. Atletico Madrid 7 14
4. Real Sociedad 6 13
5. Valencia 7 11
6. Rayo Vallecano 6 10
7. Athletic Bilbao 7 10
8. Barcelona 5 9
9. Real Betis 6 9
10. Villarreal 6 8
11. Osasuna 6 8
12. Mallorca 6 8
13. Cádiz 6 6
14. Elche 6 6
15. Espanyol 7 6
16. Levante 6 4
17. Celta de Vigo 6 4
18. Granada 6 3
19. Deportivo Alaves 6 3
20. Getafe 6 0