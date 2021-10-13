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17 yaşındaki genç, motosikletiyle yaptığı kazada hayatını kaybetti

Gaziantep’te, motosiklet ile kamyonetin çarpışması sonucu 17 yaşındaki motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Asayiş 13.10.2021, 12:45
17 yaşındaki genç, motosikletiyle yaptığı kazada hayatını kaybetti

Gaziantep’te, motosiklet ile kamyonetin çarpışması sonucu 17 yaşındaki motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, dün gece saatlerinde, Gaziantep’in Şahinbey ilçesi 25 Aralık Mahallesi 43. cadde üzerindeki kavşakta meydana geldi. İddiaya göre, sürücü M.K. idaresindeki kamyonet ile Enes Kılınç kontrolündeki motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet savrularak yere düşerken, sürücü Enes Kılınç ağır yaralandı. Olayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı ile bölgeye çok sayıda 112 acil sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, feci kaza sonucu ağır yaralanan 17 yaşındaki Enes Kılınç’a ilk müdahaleyi yaptıktan sonra özel bir hastaneye kaldırdı. Lise 2. sınıf öğrencisi genç, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hayatını kaybeden gencin cansız bedeni, Gaziantep Adli Tıp Kurumu’nda yapılan işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldığı öğrenildi.

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