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17 yaşındaki genç kayboldu

Adana’da kaybolan 17 yaşındaki genç aranıyor.

Asayiş 06.06.2021, 16:34
17 yaşındaki genç kayboldu

Adana’da kaybolan 17 yaşındaki genç aranıyor.

Edinilen bilgiye göre olay, Yüreğir ilçesine bağlı Kazım Karabekir Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, 17 yaşındaki Muhammet Cihan, bugün öğle saatlerinde evden ayrıldı. Bir süre sonra kendisinden haber alamayan ailesi, Muhammet’i mahallede aradı ancak bulamadı. Bu arada bir grup genç sulama kanılan giren bir kişinin bir daha çıkmadığını öne sürdü. Bunun üzerine ailesi Cihan’ın sulama kanalına girmiş olabileceğini değerlendirerek polise başvurdu. Olay yerine polis, sağlık ve Cankur ekipleri sevk edildi. Bölgede araştırma yapan ekipler, her yerde Muhammet Cihan’ı arıyor.
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