17 yaşındaki çocuğun gasp ettiği taksiye binerken görüntüsü ortaya çıktı

Samsun’da müşteri gibi bindiği ticari taksi şoförünü pompalı tüfekle tehdit ederek aracını gasp edip kaçan 17 yaşındaki çocuğun taksiye binerken görüntüsü ortaya çıktı.

Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Derebahçe Mahallesi’nde sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre R.A. (17), durakta yolcu bekleyen U.T. idaresindeki 55 T 0064 plakalı ticari taksiye yolcu gibi bindi. Çantasında bulunan pompalı tüfeği çıkartıp taksi şoförünün kafasına dayayan R.A., onu ölümle tehdit etti. Taksi ile bir süre ilerleyen R.A., şoförü Kışla Mahallesi’nde araçtan aşağı indirip direksiyona kendisi geçerek taksi ile kaçtı. Taksi şoförü U.T., 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunarak yardım istedi. Samsun polisi, gasp edilen taksiyi bulmak için alarma geçti. R.A. idaresindeki taksinin peşine düşen polis, kovalamaca sonucu Tepecik Mahallesi çevre yolu üzerinde onu durdurdu. Polis, R.A.’yı gasp ettiği taksi ile birlikte yakalayarak gözaltına aldı.

R.A.’nın üzerinden biber gazı ve tüfeğe ait fişek, araçtan ise pompalı tüfek ele geçirildi. Gözaltına alınan R.A., Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Hevesinden dolayı sürmek için gasp etmiş

Samsun’un Vezirköprü ilçesinden gezmek için Samsun’a gelen R.A.’nın taksiyi araçlara olan hevesinden dolayı sürmek için gasp ettiği öğrenildi.

Taksiye binme anı kamerada

R.A.’nın içinde pompalı tüfek bulunan çantayı gasp ettiği aracın bagajına koyması ve durakta taksiye binip taksi ile duraktan ayrılma anları saniye saniye güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.