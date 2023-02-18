17 paket uyuşturucuyla yakalanan şahsa adli kontrol

Samsun’da jandarmanın takibi sonucu 17 paket uyuşturucuyla yakalanan bir kişi çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, Samsun’un Tekkeköy ilçesinin 19 Mayıs Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü, JASAT ve Tekkeköy İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri müşterek hareket ederek uyuşturucu ile mücadele kapsamında yaptıkları takip sonucu E.B.’nin bir lisenin yakınındaki ikametinden uyuşturucu madde satışı yaptığı bilgisini aldı. Jandarma ekipleri bilgi üzerine şahsın ikametine operasyon düzenledi. Yapılan aramada, 14 paket metamfetamin ve 3 paket kubar esrar olmak üzere 17 paket satışa hazır uyuşturucu madde ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 26 bin TL para ele geçirildi.

Gözaltına alınan E.B. bugün "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan Samsun adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren E.B.

adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.