banner409

banner363

banner380

banner381

banner396

banner388

banner403

banner389

Son Dakika
ROK Beyaz TV’de göründü! Boşnaklar isyan etti
ROK Beyaz TV’de göründü! Boşnaklar isyan etti
78 yaşındaki bastoncu dede, gençlere parmak ısırtıyor
78 yaşındaki bastoncu dede, gençlere parmak ısırtıyor
Piyasalarda bugün
Piyasalarda bugün
ALTIN VE DÖVİZDE SON DURUM NE?
ALTIN VE DÖVİZDE SON DURUM NE?

17 ilde FETÖ operasyonu: 23 gözaltı

FETÖ’NÜN TSK’DAKİ MAHREM YAPILANMASINA YÖNELİK 17 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON DÜZENLENDİ, 23 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI.

Asayiş 14.09.2020, 11:01
1
17 ilde FETÖ operasyonu: 23 gözaltı

FETÖ’nün TSK’daki mahrem yapılanmasına yönelik 17 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi, 23 kişi gözaltına alındı.

FETÖ (Fetullahçı Terör Örgütü)’nün Türk Silahlı Kuvvetlerindeki mahrem yapılanmasına yönelik İstanbul merkezli, 17 ilde 61 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyon neticesinde 23 şüpheli gözaltına alındı.

Şüpheliler Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Yorumlar (0)
banner378
27°
az bulutlu
Namaz Vakti 14 Eylül 2020
İmsak 05:10
Güneş 06:37
Öğle 13:05
İkindi 16:36
Akşam 19:23
Yatsı 20:44
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Göztepe 1 3
2. Karagümrük 1 3
3. Beşiktaş 1 3
4. Galatasaray 1 3
5. Alanyaspor 1 3
6. Antalyaspor 1 3
7. Erzurumspor 1 3
8. Fenerbahçe 1 3
9. Kayserispor 1 3
10. Hatayspor 0 0
11. Başakşehir 0 0
12. Konyaspor 0 0
13. Ankaragücü 1 0
14. Çaykur Rizespor 1 0
15. Kasımpaşa 1 0
16. Gaziantep FK 1 0
17. Trabzonspor 1 0
18. Gençlerbirliği 1 0
19. Sivasspor 1 0
20. Malatyaspor 1 0
21. Denizlispor 1 0
Takımlar O P
1. Adana Demirspor 1 3
2. Altınordu 1 3
3. Ümraniye 1 3
4. Adanaspor 1 3
5. Ankara Keçiörengücü 1 3
6. Ankaraspor 1 3
7. Altay 1 1
8. Samsunspor 1 1
9. Akhisar Bld.Spor 0 0
10. Balıkesirspor 0 0
11. Giresunspor 0 0
12. Tuzlaspor 0 0
13. Bandırmaspor 1 0
14. Boluspor 1 0
15. Eskişehirspor 1 0
16. İstanbulspor 1 0
17. Bursaspor 1 0
18. Menemen Belediyespor 1 0
Takımlar O P
1. Arsenal 1 3
2. Leicester City 1 3
3. Newcastle 1 3
4. Liverpool 1 3
5. Crystal Palace 1 3
6. Everton 1 3
7. Aston Villa 0 0
8. Brighton 0 0
9. Burnley 0 0
10. Chelsea 0 0
11. Man City 0 0
12. M. United 0 0
13. Sheffield United 0 0
14. Wolverhampton 0 0
15. Leeds United 1 0
16. Southampton 1 0
17. Tottenham 1 0
18. West Ham 1 0
19. Fulham 1 0
20. West Bromwich 1 0
Takımlar O P
1. Valencia 1 3
2. Granada 1 3
3. Osasuna 1 3
4. Real Betis 1 3
5. Huesca 1 1
6. Real Sociedad 1 1
7. Real Valladolid 1 1
8. Villarreal 1 1
9. Celta de Vigo 1 1
10. Eibar 1 1
11. Atletico Madrid 0 0
12. Barcelona 0 0
13. Elche 0 0
14. Getafe 0 0
15. Real Madrid 0 0
16. Sevilla 0 0
17. Deportivo Alaves 1 0
18. Levante 1 0
19. Athletic Bilbao 1 0
20. Cádiz 1 0