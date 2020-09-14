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17 ilde FETÖ operasyonu: 23 gözaltı
FETÖ’NÜN TSK’DAKİ MAHREM YAPILANMASINA YÖNELİK 17 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON DÜZENLENDİ, 23 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI.
Asayiş 14.09.2020, 11:01
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FETÖ’nün TSK’daki mahrem yapılanmasına yönelik 17 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi, 23 kişi gözaltına alındı.
FETÖ (Fetullahçı Terör Örgütü)’nün Türk Silahlı Kuvvetlerindeki mahrem yapılanmasına yönelik İstanbul merkezli, 17 ilde 61 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyon neticesinde 23 şüpheli gözaltına alındı.
Şüpheliler Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "2017 yılında Edirne’den Şanlıurfa’ya kadar uzanan 2 bin 155 kilometrelik otoyol ağında sistemi kurduk. Sistemin kurulu olduğu otoyollarda; 2019 yılında toplam kazada yüzde 18,8; ölümlü kazada ise yüzde 6,6 azalma elde
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