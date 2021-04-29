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17 günlük kısıtlamayla Diyarbakır’da polis denetimi başladı

Korona virüs tedbirleri kapsamında başlayan 17 günlük sokağa çıkma kısıtlamasında Diyarbakır sessizliğe büründü.

Asayiş 29.04.2021, 22:06
17 günlük kısıtlamayla Diyarbakır’da polis denetimi başladı

Korona virüs tedbirleri kapsamında başlayan 17 günlük sokağa çıkma kısıtlamasında Diyarbakır sessizliğe büründü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Kabine toplantısı sonrası açıkladığı 17 günlük tam kapanma ülke genelinde olduğu gibi Diyarbakır’da da bugün saat 19.00 itibarıyla başladı. Kısıtlamada cadde ve sokaklar zorunlu olarak çıkanların dışında boş kaldı. İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler ise kontrol noktaları kurarak hem sabit hem de devriye şeklinde uygulamaya geçti.

Gün boyu yoğun olan kentte iftar saatiyle birlikte başlayan kısıtlamayla ilgili denetimlerin 17 Mayıs Pazartesi sabahına kadar sürekli devam edeceği ve kısıtlama kararına uymayanlar hakkında yasal işlem yapılacağı aktarıldı.
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