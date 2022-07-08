17 bayramdır evladından uzak olan anne çocuğunun kokusuna hasret

Çocukları terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırılan ailelerin HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önündeki evlat nöbeti bin 40’ncı gününde.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019’da farklı kentlerden Diyarbakır’a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin umutlu bekleyişi bin 40’ncı gününde de sürüyor. Hakkari’nin Şemdinli ilçesinden gelip evlat nöbetine devam eden anne Necibe Çiftçi, oğlu Rojhat Çiftçi’nin 8 yıl önce terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırıldığını ve büyük oğlu 4 çocuk babası Sami Çiftçi’nin de örgüte destek vermediği gerekçesiyle kaçırılarak şehit edildiğini söyledi.

Bir evladının dağda, bir evladının mezarda olduğunu hatırlatan Necibe Çiftçi, oğlunun HDP tarafından PKK’ya verilip dağa kaçırıldığını anımsattı. Çiftçi, “17 bayram olacak evlat hasreti çekiyorum. Onun bayramını kutlamak istiyorum. Oğlumu, oğlumun kıyafetlerini özledim. Bir bayramda elbise almıştı. Hala dolaptadır. Bayram günleri gidip o elbiseyi alıp kokluyorum. Okul için defter, kıyafet almıştı. Onları kucağıma alıp ağlıyorum. Çocuğumun kokusuna hasret kaldım. Oğlum Rojhat’ı istiyorum. Mezardaki oğlumun mezarına gidemiyorum, oğlum Rojhat’ın yolunu gözlüyorum“ dedi.