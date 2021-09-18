163 motosiklet sürücüsü kasksız yakalandı

DÜZCE (İHA) – Yurt genelinde artan motosiklet kazalarının ardından Düzce Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri şehir merkezinde motosiklet denetimi yaptı. İki saatlik denetimde 191 motosiklet tek tek denetlenirken, sürücülerin sadece 28’inin kask takıyor olması dikkat çekti.

Düzce’de son zamanlarda artan motosiklet kazalarının önüne geçebilmek adına Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Kazaları önlemek adına Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince kent merkezinde motosiklet denetimi yapıldı. Yaklaşık iki saat boyunca süren denetimde 191 motosiklet sürücüsü denetime takıldı.

Kurallara 28 sürücünün uyduğu görüldü

Yapılan iki saatlik kontrollerde 191 sürücüden sadece 28’inin kask takıyor olması dikkat çekti. Kontrollerde 163 sürücüye kask takmamaktan 144 liradan toplam 23 bin 472 lira cezai işlem uygulandı. Ayrıca yapılan kontrollerde B sınıfı ehliyeti olup motosiklet kullanmaya gerekli olan A2 sınıfında ehliyeti olmayan 33 sürücüye 44 bin 187 lira, herhangi bir ehliyeti olmadan motosiklet kullanan 45 kişiye de toplam 121 bin 410 lira ceza yazıldı. Toplamda 189 bin 69 lira ceza yazılırken, 28 sürücüye kask takmalarından dolayı polis ekiplerince teşekkür edildi.

Ayrıca 11 motosiklet, plaka, sigorta, muayene olmaması sebebi ile trafikten men edildi.