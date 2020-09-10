161 bin TL değerinde sahte para, 2 tabanca, av tüfeği ele geçirildi

Kırklareli’nin Vize ilçesinde piyasaya sahte para sürmeye çalışan bir şahsın üzerinde ve evinde yapılan aramalarda, 16 bin 100 TL değerinde sahte para, 2 adet tabanca ve bir av tüfeği ile 20 gram esrar ele geçirildi.

Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından, Vize ilçesine bağlı Pazarlı köyünde Ö.Ş. isimli şahıs piyasaya sahte para sürmeye çalışırken suçüstü yakalandı. Şüpheli şahsın üzerinde ve ikametinde yapılan aramalarda, yüzlük banknotlar halinde 161 adet 16 bin 100 TL değerinde sahte para, 2 adet ruhsatsız tabanca, 50 adet 9 mm çapınca mermi, 20 gram kubar esrar ve bir adet ruhsatsız yivsiz av tüfeği ele geçirildi.

Cumhuriyet savcısının talimatı doğrultusunda yakalanan şahsın gözaltına alındığı, olayla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü bildirildi.