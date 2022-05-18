16 yıldır kayıp olan şahsın öldürüldüğü ortaya çıktı... Araziye gömmüşler

Erzurum’da 2006 yılında kaybolan ve 16 yıldır bulunamayan Recep Akpınar’ın öldürüldüğü ortaya çıktı. Cinayet Büro Amirliği bünyesinde kurulan özel ekip tarafından 6 aylık titiz çalışma sonucu alacak verecek meselesi yüzünden iki arkadaşı tarafından öldürülen Akpınar’ın araziye gömüldüğü belirlendi. 16 yıl sonra ortaya çıkan cinayette 3 zanlı adliyeye sevk edildi.

Erzurum’da 2006 yılında kaybolan Recep Akpınar’ı arama çalışmaları 16 yıldır sonuçsuz kaldı. Erzurum Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği bünyesinde kurulan özel ekip tarafından kayıp şahıs dosyasının tekrar açılması üzerine çok yönlü olarak yapılan ve yaklaşık 6 ay süren titiz çalışma başlatıldı. Soruşturma da Recep Akpınar’ın arkadaşı olan Mehmet G. ve Necmi A., Akpınar’ın kaybolmasıyla ilgili olabilecekleri değerlendirilmesi sonucunda Erzurum ve Aydın’da ekipler tarafından iki gün önce yakalanarak gözaltına alındı.

“Akpınar’ı öldürüp, gömdük”

Gözaltında bulunan Mehmet G. ve Necmi A. kayıp olan Recep Akpınar ile kaybolmadan önce ve olay günü bir arada görülmeleri ve sık sık telefon ile irtibat halinde oldukları anlaşılması neticesinde Mehmet G. ile yapılan mülakat doğrultusunda Recep Akpınar’ı arkadaşı Necmi A. ile birlikte öldürerek gömdüklerini ve şahsı gömdükleri yeri gösterebileceğini itiraf etti.

“Olay yerinde ki kazıda Akpınar’a ait bulgular ele geçirildi”

İtirafın ardından Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından Mehmet G. refakate alınarak Aşkale ilçesi Kop Dağı mevkiinde bulunan arazide yapılan kazı çalışmalarında Recep Akpınar’a ait olabileceği değerlendirilen bulgu ve delillere ulaşıldı. Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekiplerince gerekli çalışmalar yapılarak, elde edilen bulgu ve deliller incelenmek üzere Adli Tip Kurumuna gönderildi.

Olayın diğer şüphelisi olan Necmi A.’da olayı doğrular nitelikte ifade vererek ve olayı itiraf etti.

“Akpınar’a borçlu oldukları ve ödeyemedikleri için öldürmüşler”

Mehmet G. ve Necmi A. ifadelerinde arkadaşları olan Recep Akpınar’a borçlu oldukları ve borçlarını ödeyemeyecek duruma gelmeleri nedeniyle Akpınar’ı öldürdüklerini söylediler.

Konuyla ilgili ifadelerde adı geçen Necmi A.’nın kardeşi olan Mitat A.’da yakalanarak gözaltına alındı.

“Cinayetten sonra psikolojik tedavi görüp, soyadını değiştirmiş”

Mehmet G.’nin ise cinayetten sonra soyadını değiştirerek, psikolojik tedavi gördüğü belirtildi.

Olayda adı geçen Mehmet G., Necmi A. ve Mitat. A., hazırlanan tahkikat evrakı ile birlikte Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi.

Olay

31 Ağustos 2006 tarihinde Erzurum’da Kevelciler Caddesi’ndeki işyerinden çıkan 1979 doğumlu Recep Akpınar kayıplara karıştı. En son Recep Akpınar’ın, işyerinden çıktıktan sonra küçük kardeşi Recai Akpınar’a “Sen eve git, ben geliyorum” dediği ve kendisinden bir daha haber alınamadığı bildirilmişti.

Recep Akpınar’ın yaklaşık dört ay önce SSK İl Müdürlüğü’nde memur olarak çalışan Necmi A. isimli vatandaşa otomobilini sattığı ve karşılığında 1 Eylül 2006 ödeme tarihli senet aldığı ve Necmi A. ile ortadan kaybolduğu belirlendi. Polis ve Jandarmanın tüm aramalarına rağmen 16 yıldır kaıp olan Akpınar’ın öldürüldüğü ortaya çıktı. Recep Akpınar’ın ölümden sorumlu Necmi A.’nın 2006 tarihinde bir ayı aşkın bir süredir izinsiz olarak işe gitmediği için iş akdinin feshedildiği öğrenildi.