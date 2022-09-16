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16 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı
Antalya’nın Manavgat ilçesinde kasten öldürme suçundan 16 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.
Asayiş 16.09.2022, 10:29
Antalya’nın Manavgat ilçesinde kasten öldürme suçundan 16 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.
Manavgat İlçesi Sarılar Mahallesi ve çevresinde kasten öldürme suçundan 16 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahsın yakalanmasına yönelik araştırmalar yapıldı. Araştırmalar neticesinde tespit edilen U.O. isimli şahıs, Manavgat JASAT ve Sarılar Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince yapılan faaliyet ile Aşağıhisar Mahallesindeki saklandığı evinde yakalandı.
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