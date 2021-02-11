16 yaşındaki kızını bıçaklayan babanın ifadesi ortaya çıktı

Afyonkarahisar’da 16 yaşındaki kızın sokak ortasında bıçaklayan babanın, olayı kızının sürekli kaldığı yetiştirme yurdundan kaçmasından dolayı gerçekleştirdiği ortaya çıktı. Boğazından bıçaklanan kızı sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, adliyeye sevk edilen baba ise ‘pişmanım’ dese de çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak ceza evine gönderildi.

Olay, Sandıklı ilçesi İstasyon mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, öğle saatlerinde yaşanan olayda, iddiaya göre Oktay U., sokakta karşılaştığı kızı ile tartıştıktan sonra çıkan arbede de kızını boğazından bıçaklayarak yaraladı. Oktay U., tesadüfen olay yerinden geçen jandarma ekipleri tarafından kaçmaya çalışırken yakalanarak polise teslim edildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs çıkarıldığı Sulh Ceza Mahkemesi hakimliğince tutuklanarak ceza evine gönderildi.

“Kızımın söylediklerine öfkelendim”

Oktay U., mahkemedeki ifadesinde ise pişman olduğunu belirterek, kızının Afyonkarahisar’daki yetiştirme yurdunda (sevgi evi) kaldığını, ancak oradan sürekli kaçtığını öne sürdü. Yine kaçtığı o gün Sandıklı’da tesadüfen kızını gördüğünü ve bir süre tartıştıktan sonra kızının söylediklerine öfkelenip olayı gerçekleştirdiğini söylediği öne süren baba Oktay U., ayrıca kızını öldürmek gibi bir kastının olmadığını da belirtti.

Olay anı güvenlik kamerası görüntüleri izleyenlerin kanını dondurdu

Öte yandan, Oktay U.’nun kızını bıçakladığı anlar bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde elinde bavul olan H.U., babası ile birlikte kaldırımda yürürken, baba bir anda kızına saldırıyor. İkili arasında birkaç saniye arbede yaşanırken, baba daha sonra cebinden çıkardığı bıçağı kızına rastgele sallamaya başlıyor ve kızını boğazından bıçaklıyor.