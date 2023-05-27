16 yaşındaki genç tartıştığı anne, abla ve komşusu öldürdü

Silivri’de bir genç, tartıştığı annesi ve ablasını ve komşusunu bıçaklayarak öldürdü. Genç, kaçarken polis ekipleri tarafından üzerinde 3 bıçakla yakalandı.

Olay, Alibey Mahallesi Adak Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, 16 yaşındaki Mehmet A., tartıştığı annesi Nazlı A. ve ablası Esra A.’yı bıçakladı. Mehmet A. tartışmayı ayırmak için gelen komşusu Semiha B.’yi de yaraladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri abla ve komşuyu hastaneye kaldırırken, ilk müdahalesi olay yerinde yapılan anne Nazlı A. olay yerinde hayatını kaybetti. Mehmet A. olay yerinden kaçarken, üzerinde 3 bıçakla polis ekipleri tarafından yakalandı. Öte yandan, şahsın madde bağımlısı olduğu iddia edildi. Hastaneye kaldırılan 62 yaşındaki komşu Semiha B. ve Esra A.’nın da hayatını kaybettiği öğrenildi.