Son Dakika
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce: "Paraya bakıyorum 50 milyon dolar, 60 milyon dolar. Kaçmak için yeterli para değil"
16 yaşındaki genç kızdan haber alınamıyor
Teyzesini ziyaret etmek için Eskişehir’e gelen 16 yaşındaki genç kızdan 3 gündür haber alınamıyor.
Asayiş 27.05.2022, 11:41
Teyzesini ziyaret etmek için Eskişehir’e gelen 16 yaşındaki genç kızdan 3 gündür haber alınamıyor.
Edinilen bilgilere göre, 16 yaşındaki Yurdagül Kopar, Bursa’dan Eskişehir’de yaşayan teyzesinin yanına gelerek ziyaretini tamamladıktan sonra geri dönme kararı aldı. Bursa’ya gitmek için Eskişehir Otogarı’ndan otobüse binen genç kız, iddiaya göre seyir halindeyken, henüz belirlenemeyen bir nedenden ötürü Tepebaşı ilçesi sınırlarında otobüsten indi. Bunun ardından yaklaşık 3 gündür haber alınamayan genç kız için ailesi durumu polise bildirdi. Ekipler, genç kızı bulmak için çalışma başlattı.