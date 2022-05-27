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16 yaşındaki genç kızdan haber alınamıyor

Teyzesini ziyaret etmek için Eskişehir’e gelen 16 yaşındaki genç kızdan 3 gündür haber alınamıyor.

Asayiş 27.05.2022, 11:41
16 yaşındaki genç kızdan haber alınamıyor

Teyzesini ziyaret etmek için Eskişehir’e gelen 16 yaşındaki genç kızdan 3 gündür haber alınamıyor.

Edinilen bilgilere göre, 16 yaşındaki Yurdagül Kopar, Bursa’dan Eskişehir’de yaşayan teyzesinin yanına gelerek ziyaretini tamamladıktan sonra geri dönme kararı aldı. Bursa’ya gitmek için Eskişehir Otogarı’ndan otobüse binen genç kız, iddiaya göre seyir halindeyken, henüz belirlenemeyen bir nedenden ötürü Tepebaşı ilçesi sınırlarında otobüsten indi. Bunun ardından yaklaşık 3 gündür haber alınamayan genç kız için ailesi durumu polise bildirdi. Ekipler, genç kızı bulmak için çalışma başlattı.

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