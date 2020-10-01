16 yaşındaki genç kızdan 1 aydır haber alınamıyor
ANTALYA’DA 1 AY ÖNCE TEDAVİ GÖRDÜĞÜ HASTANEDEN AYRILAN 16 YAŞINDAKİ GENÇ KIZ DAHA SONRA KAYIPLARA KARIŞTI. SOKAK SOKAK KIZINI ARAYAN ANNE, 16 YAŞINDAKİ İLAYDA’DAN GELECEK İYİ BİR HABERİ BEKLİYOR.
Antalya’da 1 ay önce tedavi gördüğü hastaneden ayrılan 16 yaşındaki genç kız kayıplara karıştı. Sokak sokak kızını arayan anne, 16 yaşındaki İlayda’dan gelecek iyi bir haberi bekliyor.
Edinilen bilgiye göre, İlayda Türkyılmaz (16) yaklaşık 1 ay önce tedavi için hastaneye kaldırıldı. Tedavi gördüğü hastaneden kimseye haber vermeden ayrılan genç kız, daha sonra kayıplara karıştı. Polis ekipleri her yerde Türkyılmaz’ı ararken, anne Canan Rahime Yüksel de kendi imkanlarıyla kızını aramaya başladı.
Eşinin vefat ettiğini ifade eden Yüksel, “İlayda 1 ay önce hastaneye kaldırıldı. Tedavi gördüğü hastaneden ayrılarak, kayıplara karıştı. İlayda’yı sokak sokak arıyorum. Ben kızımın hayatından endişe ediyorum. İlayda’nın bulunması için yetkililerden, vatandaşlardan yardım istiyorum. Kızımı görenler lütfen polise bildirsin” dedi.
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