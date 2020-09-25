16 yasındaki genç babası alkollü diye direksiyona geçti, polisten kaçarken yakalandı
ADANA’DA, BABASI ALKOLLÜ OLDUĞU İÇİN DİREKSİYONA GEÇEN 16 YAŞINDAKİ GENÇ POLİSLERİN ‘DUR’ İHTARINA UYMAYARAK KAÇMAYA BAŞLADI. YAKLAŞIK 3 KİLOMETRELİK KOVALAMACA SONUCUNDA EHLİYETSİZ SÜRÜCÜ KISKIVRAK YAKALANDI.
Adana’da, babası alkollü olduğu için direksiyona geçen 16 yaşındaki genç polislerin ‘dur’ ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Yaklaşık 3 kilometrelik kovalamaca sonucunda ehliyetsiz sürücü kıskıvrak yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Seyhan ilçesine bağlı Atatürk Caddesi üzerinde devriye atan polis ekipleri şüphelendikleri 31 SK 521 plakalı otomobile ‘dur’ ihtarında bulundu. Ancak otomobil sürücüsü ihtara uymayarak polislerden kaçmaya başladı. Seyhan Devriye ekipleri yaklaşık 3 kilometrelik kovalamaca sonucunda otomobili Reşatbey Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde önünü keserek yakaladı.
Yakalanan sürücünün 16 yaşındaki olduğunu belirlendi. Sürücü M.B. polislere babası alkollü olduğu için aracı kendinin kullandığını söyledi. Baba Erdinç B. ile oğlu M.B’ye maske takmadıkları için toplam bin 800 TL ve trafik yönünden 5 bin 334 TL para cezası kesildi.
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