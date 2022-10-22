16 yaşındaki ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobil takla attı: 2 yaralı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada, 16 yaşındaki ehliyetsiz sürücünün kontrolünden çıkan otomobil, taklalar atarak ters durdu.

Kaza, Bursa-Ankara karayolu üzeri İnegöl girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bursa istikametinden İnegöl’e seyir halinde olan Musa K. (16) yönetimindeki 16 Y 7059 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak takla attı. Kaldırıma çarparak ters duran otomobilin sürücüsü ile yanında bulunan arkadaşı Cihan Bora K. (15) yaralandı.

Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Sürücüye ehliyetsiz araç kullanmaktan 3 bin 674 TL cezai işlem uygulandı.

Kazayla ilgili tahkikat devam ediyor.