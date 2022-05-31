16 yaşındaki çocuk eski ustasını öldürdü

Denizli’nin Çivril ilçesinde 16 yaşındaki çocuk, 2 yıl önce yanında çalıştığı ustasını pompalı tüfekle vurarak öldürdü.

Olay, Çivril ilçesine bağlı Akpınar Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ceyhun Caddesi üzerinde F.K. (16), kaporta ustası Metin Altundağ’a evine gireceği sırada önünü keserek yanında bulundurduğu av tüfeğiyle 4 el ateş açtı. Vücuduna saçmalar isabet eden Altundağ kanlar içinde yere yığılırken, F.K. ise arkasına bakmadan kaçtı. Vatandaşların ihbarı üzerin bölgeye çok ayıda jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine giden sağlık görevlileri yaralıyı yaptığı ilk müdahalenin ardından Çivril Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Bir süre sonra hastaneye kaldırılan Altundağ, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Polis ekipleri yaptığı araştırma sonucu F.K.’yi pompalı tüfeğiyle beraber yakaladı.

Öte yandan, F.K.’nin 2 çocuk babası olan Metin Altundağ’ın yanında 2 yıl önce çalıştığı öğrenildi.