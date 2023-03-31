16 milyon 320 bin kaçak makaron ve doldurulmuş sigara ele geçirildi

Adana polisinin 16 milyon 320 bin kaçak makaron ve doldurulmuş sigara ele geçirdiği operasyonda gözaltına alındığı 17 şüpheliden 2’si tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri şehre yüklü miktarda kaçak dolduruluş sigara ve makaron getirildiği bilgisine ulaştı. Polis bu bilgi üzerine eş zamanlı depolara baskın yapıp, durduğu araçlarda arama yaptı. Yapılan aramalarda 12 milyon 150 bin kaçak doldurulmuş sigara, 4 milyon 170 bin kaçak makaron, 11 bin 765 kaçak sigara ve 175 kilo kıyılmış kaçak tütün ele geçirildi. Polis operasyonlarda 17 şüpheliyi de gözaltına aldı. Şüpheliler emniyette ifadelerinin alınmasının ardından adliyeye sevk edildi 2’si çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.