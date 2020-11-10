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16 gündür aranan yaşlı çiftin cesedi rögarda bulundu
AFYONKARAHİSAR'IN DİNAR İLÇESİNDE 16 GÜNDÜR KAYIP OLARAK ARANAN YAŞLI ÇİFTİN CANSIZ BEDENLERİ KULLANILMAYAN RÖGARLARDA BULUNDU.
Asayiş 10.11.2020, 17:45
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Afyonkarahisar’ın Dinar ilçesinde 16 gündür kayıp olarak aranan yaşlı çiftin cesedi kullanılmayan rögarlarda bulundu.Olay, Dinar ilçesinde meydana geldi. Geçtiğimiz ay aniden ortadan kaybolan Cevdet ile Zeliha Uysal’ın cesetleri 16 gün sonra kayboldukları köye yakın bir noktadaki rögarda bulundu. Jandarmanın olay yerindeki inceleme çalışmaları sürüyor.
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