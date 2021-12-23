16 FETÖ sanığının yargılanmasına devam edildi

Kırıkkale’de, FETÖ/PDY’ye yönelik soruşturma kapsamında 16 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Kırıkkale’de, FETÖ/PDY’ye yönelik soruşturma kapsamında "Silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkındaki Kanun’a muhalefet" suçlarından haklarında dava açılan ve tutuksuz yargılanan Makine Kimya Endüstrisi (MKE) eski personeli, örgütün okul ve dershanelerinde çalışan 16 sanığın yargılanmasına Kırıkkale 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam edildi. Sanıklardan S.Ö, A.Y, A.Ş, A.P, O.A, İ.K, E.T, R.K, H.A, M.S.Y, T.Ç, H.L, Ş.Ö, ve A.B. ile avukatlar salonda hazır bulunurken, E.Ö. ise Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla duruşmaya katıldı.

Duruşmada, savunma yapan sanıklar, suçlamaları redderek, beraatlerini talep etti. Mahkeme heyeti ise dosyadaki eksiklerin giderilmesi için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.