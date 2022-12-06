16 farklı suçtan hakkında suç duyurusu bulunan kadın adliyeye sevk edildi

İşten çıkarıldığı gerekçesiyle şirket yöneticilerinin ve çocuklarının fotoğraflarını eskort sitelerinde paylaştığı iddia edilen ve 16 farklı suçtan hakkında suç duyurusu bulunan Havva Gülşen, yakalandığı Antalya’da emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, 4 ayrı kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak, 1 şantaj, 1 özel hayata ilişkin görüntü ve sesleri ifşa etmek, 2 ayrı tehdit, 2 ayrı kişilerin huzur ve sükununu bozma, 1 mala zarar verme ve 5 ayrı hakaret suçu olmak üzere toplam 16 suçtan aranan, ulusal basın ve sosyal medyada haberlere konu olan Havva Gülşen, Antalya’da yakalandı.

Havva Gülşen’in emniyetteki işlemlerinin ardından bugün sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi.