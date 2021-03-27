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16 bin makaron operasyonla ele geçirildi

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından, bir araçta yapılan aramada 16 bin makaron ele geçirildi.

Asayiş 27.03.2021, 17:49
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16 bin makaron operasyonla ele geçirildi

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından, bir araçta yapılan aramada 16 bin makaron ele geçirildi.

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekipleri istihbari çalışmalar neticesinde; R.C. (56) isimli şahsın içi tütün doldurulmuş makaron satışı yaptığı bilgisini aldı. Yapılan operasyon neticesinde, Zonguldak’ın Ereğli İlçesine bağlı Kurtlar Köyünde, R.C.’nin aracında yapılan aramada; 10 bin 660 adet içi tütün doldurulmuş makaron, 5 bin 880 adet makaron, 5 kilogram bandrolsüz tütün ele geçirildi. Şahıs hakkında 5607 sayılı Kaçakçılık Kanununa Muhalefet suçundan adli işlemlere başlanıldığı öğrenildi.
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