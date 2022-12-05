16 ayrı suçtan aranan kadın Antalya’da yakalandı

İşten çıkarıldığı gerekçesiyle şirket yöneticilerinin ve çocuklarının fotoğraflarını eskort sitelerinde paylaşmak ve 16 farklı suçtan hakkında suç duyurusu bulunan Havva G., Antalya’da yakalandı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, 4 ayrı kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak, 1 şantaj, 1 özel hayata ilişkin görüntü ve sesleri ifşa etmek, 2 ayrı tehdit, 2 ayrı kişilerin huzur ve sükununu bozma, 1 mala zarar verme ve 5 ayrı hakaret suçu olmak üzere toplam 16 suçtan aranan, ulusal basın ve sosyal medyada haberlere konu olan Havva G., Antalya’da yakalandı. Havva G.’nin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.